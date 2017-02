n-tv 13:05 bis 13:30 Dokumentation Der Phoenix-Effekt - Aus Alt wird Neu CDN 16:9 HDTV Live TV Merken Wenn aus einer Plastikflasche ein ultra-moderner Stuhl wird, abgenutzte Gummireifen zu wetterfesten Blumentöpfen umfunktioniert werden oder aus unbrauchbaren Stahlteilen ein High-End-Plattenspieler mit super Sound wird, dann waren echte Schrott-Meister am Werk. Die n-tv Dokumentation macht sich auf der Müllhalde auf die Suche nach totgeglaubten Teilen und zeigt, wie sie wieder zum Leben erweckt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Made by Destruction

