Slovenija 2 20:30 bis 22:00 Drama Rabbit Hole USA 2010 Nach dem gleichnamigen Bühnenstück von David Lindsay-Abaire Der Unfalltod ihres kleinen Sohnes Danny wirft die Eheleute Becca und Howie Corbett völlig aus der Bahn. Während Howie Trost in den Gesprächsrunden mit anderen trauernden Eltern findet, sucht Becca den Kontakt zu dem angehenden Studenten Jason, der Danny mit seinem Wagen tödlich verletzt hatte und nun unter starken Schuldgefühlen leidet. Howie ist mit diesen Treffen überhaupt nicht einverstanden. Schauspieler: Nicole Kidman (Becca) Aaron Eckhart (Howie) Dianne Wiest (Nat) Miles Teller (Jason) Tammy Blanchard (Izzy) Sandra Oh (Gabby) Giancarlo Esposito (Auggie) Originaltitel: Rabbit Hole Regie: John Cameron Mitchell Drehbuch: David Lindsay-Abaire Kamera: Frank G. DeMarco Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 12