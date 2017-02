ORF 1 20:15 bis 21:45 Krimi Die Frau mit einem Schuh A 2013 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf einem Schotterteich in der Nähe von Wiener Neustadt schwimmt ein Skalp, blond, weiblich. Dann taucht in der Nähe ein Fußknochen mit einem Damenschuh auf. Bald stehen Polizeidienststellenleiterin Franzi und ihr Kollege Michael vor einem Puzzle von Leichenteilen, alle von derselben Person. Aber welcher? In der Gegend passiert ja nichts. Weil die Zentrale sich Zeit lässt, ermitteln Franzi und Michael auf eigene Faust. Bald stoßen sie auf Geheimnisse und Leidenschaften, die sie so noch nicht gesehen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Proll (Franzi) Karl Fischer (Michael) Edita Malovcic (Silvia) Johannes Krisch (Gerry) Wolf Bachofner (Taschner) Robert Palfrader (Roland) Hary Prinz (Chefinspektor) Originaltitel: Die Frau mit einem Schuh Regie: Michael Glawogger Drehbuch: Michael Glawogger Kamera: Karsten Thiele

