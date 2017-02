RTS Un 20:50 bis 22:30 Sonstiges Camping Paradis Nos années camping F 2016 Stereo Untertitel Merken Retrouvailles pour Tom et ses copains de jeunesse de vacances? A leur grande surprise, Elodie, la seule fille du groupe d'amis et dont personne n'a plus eu de nouvelles depuis 18 ans, les a réunis, mais c'est Léa qui arrive à sa place, sa fille a justement 18 ans? Mathilde et Antoine arrivent au camping. Antoine a fait un AVC et a perdu la mémoire, Mathilde est totalement culpabilisée car elle se sent responsable de ce choc. Elle avait demandé le divorce peu de temps avant ce qu'elle n'ose aujourd'hui lui avouer. Mais Antoine lui dit-il toute la vérité - Certains souvenirs ont l'air de rejaillir? Xavier pense qu'Adèle est amoureuse de lui et inversement?alors qu'il n'y a que méprise ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurent Ournac (Tom Delormes) Thierry Heckendorn (André) Patrick Guerineau (Xavier) Candiie (Audrey) Constance Labbé (Adèle) Agathe Bouissières (Léa) Franck Monsigny (Antoine) Originaltitel: Camping Paradis Regie: Philippe Proteau