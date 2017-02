Super RTL 13:15 bis 14:25 Trickfilm Barbie in: Die magischen Perlen USA 2014 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Barbie in der Rolle der Meerjungfrau Lumina träumt schon lange davon, eine richtige Prinzessin zu sein. Bereits seit ihrer Kindheit besitzt sie mystische Fähigkeiten: So kann sie Perlen tanzen und in allen Farben leuchten lassen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Kuda, einem pinken Seepferdchen, erlebt sie im majestätischen Unterwasser-Königreich ein wundervolles Abenteuer. Auf zauberhafte Weise hilft Lumina ihren Freunden, sich auf den königlichen Ball vorzubereiten. Dabei entdeckt sie, dass der Perlenzauber der Schlüssel zu ihrer wahren Bestimmung ist - und kann so das Königreich vor einer großen Gefahr bewahren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie: The Pearl Princess Regie: Terry Klassen Drehbuch: Steve Granat, Cydne Clark Musik: Jim Dooley