Super RTL 23:20 bis 00:45 Trickfilm Gerechtigkeitsliga - Götter und Monster USA 2015 Nach einer Vorlage von Bruce W. Timm, Alan Burnett Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Gerechtigkeitsliga - das sind Superman, Batman und Wonder Woman - wird für die Ermordung bekannter Wissenschaftler verantwortlich gemacht. Präsidentin Waller möchte das Trio ins Gefängnis stecken, doch die Superhelden wollen das nicht hinnehmen und ihre Unschuld beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Justice League: Gods and Monsters Regie: Sam Liu Drehbuch: Alan Burnett Musik: Frederik Wiedmann Altersempfehlung: ab 12