Wie es scheint, ist es auch für New Yorker Upper-Class-Girls nicht einfach, aus vergangenen Beziehungen und den daraus resultierenden Schwierigkeiten zu lernen. Carrie versucht zum wiederholten Mal, ihren Lover Mr. Big zu "ändern" - vergeblich selbstverständlich. Und während Miranda eine überraschende Entdeckung an sich selbst macht, ist sich Charlotte alles andere als schlüssig, wie sie den wahren Charakter ihres derzeitigen Liebhabers einschätzen soll ...