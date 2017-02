sixx 20:15 bis 21:10 Serien Gilmore Girls Ein klassischer Fehlstart USA 2000 16:9 HDTV Merken Rorys neue Umgebung in Chilton bringt einige Herausforderungen mit sich: Nicht nur, dass die schulischen Anforderungen viel anspruchsvoller sind als bisher, auch ihre neuen Mitschülerinnen machen Rory das Leben schwer. Die Klassenbeste Paris geht sofort auf Konfrontationskurs mit Rory, um die neue Konkurrentin einzuschüchtern, während der Mädchenschwarm Tristan versucht der frisch in Chilton angekommenen Klassenkamaradin mit fraglichen Methoden zu imponieren. Lorelai und ihrer Mutter Emily fällt es weiterhin schwer, ihre Differenzen beiseite zu legen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Teresa Medina Musik: Sam Phillips