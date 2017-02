sixx 02:25 bis 03:05 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Die nackte Wahrheit USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Ergebnisse der Kartierung liegen endlich vor. Meredith erfährt, dass sie tatsächlich das Alzheimer-Gen in sich trägt. Sie malt sich die schrecklichsten Szenarien aus und verlangt, dass Derek ihr eine tödliche Dosis Morphin verabreicht, sobald sich die ersten Symptome einstellen. Derweil liegen Baileys Nerven blank. Gleich zwei der von ihr operierten Patienten haben mit einer postoperativen, heftigen Infektion zu kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Nicole Cummins Drehbuch: Debora Cahn, Shonda Rhimes Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

