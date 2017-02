sixx 20:15 bis 21:10 Serien Gilmore Girls Alles auf Anfang USA 2000 16:9 HDTV Wieder da Merken Lorelai lebt mit ihrer 16-jährigen Rochter Rory in der Kleinstadt Stars Hollow, wo Lorelai als Hotelmanagerin arbeitet. Als Rory die Mitteilung bekommt, dass sie an der exklusiven Privatschule Chilton ihren Abschluss machen darf, ist der Jubel groß. Doch wie sollen die Damen für die hohen Schulgebühren aufkommen? Lorelai springt über ihren Schatten und meldet sich bei ihren wohlhabenden Eltern, zu denen sie lange keinen Kontakt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Teresa Medina, Hiro Narita Musik: Sam Phillips