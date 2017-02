sixx 02:25 bis 03:05 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Harte Bandagen USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Seattle Grace Mercy West nähert sich dem finanziellen Ruin. Meredith, Derek, Arizona und Callie diskutieren darüber, ob sie das Krankenhaus mit dem Geld der Klage kaufen sollen. Dabei kommt es zu einem erbitterten Streit zwischen Arizona und Callie. Cristina vergnügt sich indes mit Owen, der komplett unter Strom steht, weil er in seiner Eigenschaft als Chefarzt die Übernahme durch die Investoren von Pegasus Horizons abschließen muss. Cristina steht zwischen den Stühlen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tony Phelan Drehbuch: Shonda Rhimes, William Harper Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12