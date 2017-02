RTL 9 22:20 bis 23:50 Fantasyfilm Underworld 3 - Le soulèvement des Lycans USA, NZ 2009 Len Wiseman, Robert Orr, Danny McBride 20 40 60 80 100 Merken Viktor règne sur les vampires et réussit à maintenir un certain équilibre entre les siens et les Lycans, leurs serviteurs loups-garous. Mais Lucian, un forgeron loup-garou, décide de s'élever contre l'oppresseur et lève une armée pour combattre les vampires et gagner la liberté de son peuple. Une guerre sanglante commence entre les deux camps, attisée par la présence dans les rangs des Lycans de Sonja, la fille de Viktor, secrètement amoureuse de Lucian. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Lucian) Bill Nighy (Viktor) Rhona Mitra (Sonja) Steven Mackintosh (Tannis) Kevin Grevioux (Raze) David Aston (Coloman) Geraldine Brophy (Nobleman's Wife) Originaltitel: Underworld: Rise of the Lycans Regie: Patrick Tatopoulos Drehbuch: Danny McBride, Dirk Blackman, Howard McCain, Len Wiseman, Robert Orr, Kevin Grevioux Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 16