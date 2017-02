RTL 9 22:30 bis 00:30 Drama Proposition indécente USA 1993 Nach einer Novelle von Jack Engelhard 20 40 60 80 100 Merken David et Diane sont jeunes, beaux et fauchés. Architecte débutant, David s'est endetté pour construire une villa de rêve sur un terrain de Santa Monica. Diana, agent immobilier, l'aide autant qu'elle peut, mais la récession frappe leurs deux professions. Afin d'éponger leurs dettes, ils décident donc de jouer le peu dont ils disposent à Las Vegas. Le premier jour, ils gagnent 25.000 dollars. Mais le lendemain, ils perdent tout. John Gage, un milliardaire étrange et séduisant, demande alors à David de lui "prêter" Diana quelques minutes, comme portebonheur. La jeune femme accepte, lance les dés... et permet à John d'empocher une somme colossale. Pour les remercier, il leur loue une luxueuse suite, offre à Diana une somptueuse robe, et invite le couple à une éblouissante soirée. Après le départ des invités, il fait à David une surprenante proposition : un million de dollars contre une nuit d'amour avec Diana. D'abord choqués, les jeunes gens se consultent : un pareil pécule les mettrait pendant des années à l'abri du besoin et, après tout, ce n'est ni son coeur ni son âme que vend Diana, mais seulement son corps. Malgré les scrupules un peu tardifs de David, Diana part avec John passer la nuit sur son yacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (John Gage) Demi Moore (Diana Murphy) Woody Harrelson (David Murphy) Seymour Cassel (Mr. Shackleford) Oliver Platt (Jeremy) Billy Bob Thornton (Day Tripper) Rip Taylor (Mr. Langford) Originaltitel: Indecent Proposal Regie: Adrian Lyne Drehbuch: Amy Holden Jones Kamera: Howard Atherton Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 12