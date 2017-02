RTL 9 22:30 bis 00:20 Horrorfilm 30 jours de nuit USA, NZ 2007 20 40 60 80 100 Merken Alaska, de nos jours. Au c?ur de l'hiver, les habitants de la paisible ville de Barrow s'apprêtent à passer, comme tous les ans, un mois sans soleil. À la suite d'une série d'événements étranges, Eben et Stella, les deux shérifs locaux, vont découvrir l'invraisemblable vérité. Un gang de vampires a investi la ville pour éradiquer tous ses habitants. Eben, Stella et un petit groupe de rescapés vont alors tenter de survivre jusqu'à l'aube? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hartnett (Eben Oleson) Danny Huston (Marlow) Mark Boone Junior (Beau Brower) Amber Sainsbury (Denise) Megan Franich (Iris) Elizabeth Hawthorne (Lucy Ikos) Craig Hall (Wilson Bulosan) Originaltitel: 30 Days of Night Regie: David Slade Drehbuch: Steve Niles, Stuart Beattie, Brian Nelson, Ben Templesmith Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 18