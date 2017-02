RTL 9 22:20 bis 00:05 Actionfilm Assaut sur Wall Street USA, CDN 2013 20 40 60 80 100 Merken Jim jouit d'une vie paisible à New York. Une famille qui l'entoure et qui l'aime, un travail bien rémunéré. Mais lorsque l'économie s'effondre, Jim perd tout, même ses illusions. Il décide de se venger en attaquant le système par des moyens extrêmes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Purcell (Jim Baxford) Erin Karpluk (Rosie Baxford) Edward Furlong (Sean) Eric Roberts (Patterson) John Heard (Jeremy Stancroft) Keith David (Freddy) Michael Paré (Frank) Originaltitel: Assault on Wall Street Regie: Uwe Boll Drehbuch: Uwe Boll Kamera: Mathias Neumann Musik: Jessica de Rooij Altersempfehlung: ab 16