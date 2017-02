RTL 9 22:20 bis 00:05 Actionfilm Get Carter USA 2000 Nach dem Roman von Ted Lewis 20 40 60 80 100 Merken Le tueur à gages Jack Carter, vivant à Las Vegas, revient chez les siens pour l'enterrement de son frère qu'il n'a pas vu depuis des années. Sa présence dérange non seulement sa famille, mais également ses anciens partenaires de crime, dont Cyrus Paice qui travaille désormais pour l'homme d'affaires Jeremy Kinnear. Persuadé que son frère a été assassiné, Carter jure de le venger. Mais son employeur actuel veut son retour au plus vite. Jack ne l'entend pas de cette oreille et essaie de comprendre ce qui s'est passé pendant sa longue absence. Il tente de se rapprocher de sa nièce, la fragile Doreen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Jack Carter) Miranda Richardson (Gloria Carter) Rachael Leigh Cook (Doreen Carter) Alan Cumming (Jeremy Kinnear) Mickey Rourke (Cyrus Paice) Michael Caine (Cliff Brumby) Rhona Mitra (Geraldine) Originaltitel: Get Carter Regie: Stephen T. Kay Drehbuch: David McKenna Kamera: Mauro Fiore Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16