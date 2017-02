RTL 9 20:40 bis 23:00 Sonstiges Master and Commander : de l'autre côté du monde USA 2003 Nach dem Buch von Patrick O'Brian 20 40 60 80 100 Merken Pendant les guerres napoléoniennes, le capitaine Jack Aubrey est considéré comme l'un des plus fins stratèges et des plus vaillants combattants de la Marine Royale Britannique. Le docteur Stephen Maturin est son fidèle compagnon de bord. Leur navire, le H.M.S Surprise, est soudainement attaqué par l'ennemi français. Gravement endommagé, il perd une bonne partie de son équipage. Aubrey est tiraillé entre la soif de vengeance et les conseils de son ami Stephen qui lui suggère de rentrer. Il se lance alors dans une poursuite infernale traversant les océans afin de capturer son adversaire. Cette mission peut lui apporter la gloire et le succès ou le détruire, lui et son équipage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Russell Crowe (Jack Aubrey) Paul Bettany (Dr. Stephen Maturin, Surgeon) James D'Arcy (Tom Pullings) Chris Larkin (Capt. Howard) Jack Randall (Boyle, Midshipman) Lee Ingleby (Hollom, Midshipman) Robert Pugh (Mr. Allen, Master) Originaltitel: Master and Commander: The Far Side of the World Regie: Peter Weir Drehbuch: Peter Weir, John Collee, Patrick O'Brian Musik: Iva Davies, Christopher Gordon, Richard Tognetti Altersempfehlung: ab 12