N24 Doku 09:05 bis 10:05 Dokumentation Mayday - Lockheed Electra außer Kontrolle CDN 2012 Nicht lange nachdem das Flugzeug am 8. Juni 1983 in Cold Bay, Alaska, gestartet ist, vernehmen die Piloten im Cockpit ein heftiges Beben. Als eine Flugbegleiterin daraufhin aus dem Fenster schaut, offenbart sich ihr ein erschreckender Anblick: Einer der vier Propeller löst sich plötzlich ab, beschädigt ein Triebwerk und reiÃ?t ein Loch in den Boden der Maschine. Wird es den Piloten trotz kritischer Sauerstoffverhältnisse gelingen, die Lockheed L-188 Electra sicher zu landen? Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Stuart Hughes (Captain James Gibson) Evan Sabba (First Officer Gary Lintner) Brad Borbridge (Flight Engineer Moose Laurin) Robert J. Tavenor (NTSB Investigator Rob Schleede) Lindsey Frazier (Flight Attendant Wendy Croom) Claudio Masciulli (Flight Dispatcher Richard Huff) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Mike Sheehan Musik: Anthony Rozankovic