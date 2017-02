France 3 07:35 bis 07:50 Sonstiges Boule et Bill Un pouvoir très spécial F 2015 Stereo 16:9 Merken Boule est un petit garçon facétieux qui vit avec sa mère, exemplaire, son père, bricoleur et gaffeur, et Bill son cocker têtu goinfre et chapardeur. En compagnie de son ami à quatre pattes, Boule fait les quatre cents coups. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule et Bill