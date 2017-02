France 2 22:40 bis 00:09 Sonstiges Boulevard du palais Stationnement dangereux F 2008 16:9 HDTV Merken Une nouvelle affaire conduit le commandant Rovère à enquêter non loin d'un squat de SDF entouré de parkings et de dépôts à l'abandon. En effet, une patrouille de la brigade anti-criminalité y a trouvé le cadavre d'une femme qui a pu être rapidement identifiée. Il s'agit d'Agnès Fontenelle. Cette énergique militante pour la réinsertion des prostituées et des toxicomanes n'avait pas que des amis mais, de notoriété publique, personne ne lui en voulait au point de la tuer. Les SDF focalisent l'attention des policiers et des médias. Mais Rovère n'aime guère les déductions hâtives... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Richard (Nadia Lintz) Jean-François Balmer (Inspecteur Rovère) Philippe Ambrosini (Dimeglio) Olivier Saladin (Docteur Pluvinage) Cylia Malki (Yasmine Kerouane) Nadia Fossier (Sandra Milesi) Anne Cressent (Charlotte) Originaltitel: Boulevard du Palais Regie: Christian Bonnet Drehbuch: Jean-Luc Estèbe, Thierry Jonquet Musik: Florence Caillon, Xavier Demerliac

