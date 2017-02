France 2 22:25 bis 23:05 Krimiserie Castle Secret défense USA 2013 16:9 HDTV Merken Richard a été empoisonné par une toxine mortelle dont l'antidote a disparu. Il lui reste une journée à vivre. L'écrivain révèle à Kate ce qu'il a appris sur "Dreamworld", ce qui permet de relancer l'enquête. Rachel et Kate établissent un lien entre un membre du Gouvernement et l'organisation terroriste Al-Qaïda. Elles tentent également de retrouver l'antidote pouvant sauver Richard... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Lisa Edelstein (Rachel McCord) Originaltitel: Castle Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: David Grae Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12