BBC Entertainment 22:45 bis 23:15 Comedyserie Uncle GB 2015 Merken Andy's desperate for cash to pay his rent, so when he hears his estranged Uncle Frank is dying, he thinks it's his chance to get in the will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Helm (Andy) Elliot Speller-Gillott (Errol) Daisy Haggard (Sam) Diane Morgan (Suzan) Nicholas Burns (Ben) Gemma Whelan (Veronica) Martin Trenaman (George) Originaltitel: Uncle Regie: Oliver Refson Drehbuch: Oliver Refson, Lilah Vandenburgh Kamera: Ben Wheeler Musik: Andrew J. Jones