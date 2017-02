ATV 2 22:35 bis 01:09 Abenteuerfilm Land der schwarzen Sonne USA 1990 Stereo 20 40 60 80 100 Merken England 1854. John Speke, ein nach Ruhm und Reichtum drängender Abenteurer beschließt gemeinsam mit dem Schriftsteller Burton, in einer groß angelegten Expedition die geheimnisvollen Quellen des Nils zu erforschen. Zwischen den beiden unterschiedlichen Männern entwickelt sich eine eigenartige Freundschaft, die von Rivalitäten getrübt und durch das gemeinsame Ziel getragen wird. Erschwert wird ihr Vorhaben durch einen blutigen Überfall eines Eingeborenenstammes, der den Abbruch der Expedition bedeuten könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Bergin (Richard Burton) Iain Glen (John Hanning Speke) Richard E. Grant (Laurence Oliphant) Fiona Shaw (Isabel Arundell) John Savident (Lord Murchison) James Villiers (Lord Oliphant) Peter Vaughan (Lord Houghton) Originaltitel: Mountains of the Moon Regie: Bob Rafelson Drehbuch: William Harrison, Bob Rafelson Kamera: Roger Deakins Musik: Michael Small Altersempfehlung: ab 12