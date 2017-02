Wenn Fahrgäste in sein Taxi steigen, klärt Jerry Fletcher sie auf, wie die Welt wirklich ist. Der schizophrene Mann sieht überall Verschwörungen und schickt seine sorgfältig erstellten Theorien sogar an Journalisten, doch niemand glaubt ihm, nicht einmal die Anwältin Alice, in die er heimlich verliebt ist. Dann aber versucht jemand, Jerry umzubringen. Offenbar hat eine seiner Theorien ins Schwarze getroffen! Nur welche? Eine mörderische Suche nach der Wahrheit beginnt ... In Google-Kalender eintragen