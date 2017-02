Phoenix 22:15 bis 23:00 Reportage Illegale Autorennen - Der Kick, der Menschen killt D 2016 Merken Annika S. ist das Opfer eines Rasers. Vor fünf Jahren knallte er in das Taxi, in dem sie gerade saß. Der Täter ist ein Wettrennen gefahren, mitten im Straßenverkehr. Sie und ihre Freundin wurden schwer verletzt. Knochenbrüche, Blasenriss, Wirbelsäule angeknackst - mit Glück überlebten sie, ihre Freundin und der Taxifahrer den Crash. die story zeigt was ein Raser-Unfall für die Betroffenen bedeutet und wie sie ein Leben lang mit den Folgen zu tun haben. Und wir fragen: Was hilft wirklich gegen illegale Autorennen? Mehr Kontrollen? Härtere Strafen? Oder legale Ersatz-Rennen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Illegale Autorennen - Der Kick, der Menschen killt

