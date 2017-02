ORF 3 22:50 bis 23:40 Dokumentation Wilde Reise mit Erich Pröll Kuba - Juwel der Karibik Kuba - Juwel der Karibik A 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Kuba, die größte der Karibischen Inseln, ist ein Land voller Überraschungen, auch jenseits der Hauptstadt Havanna. So ist die Fauna des Inselstaates einzigartig: Kuba beherbergt neben einer Reihe von endemischen Arten auch den kleinsten Vogel, den kleinsten Frosch und - die aggressivsten Krokodile der Welt. Doch wie kamen all diese Tiere auf diese Insel? Regisseur Paul Reddish unternahm eine Zeitreise, um die Entstehungsgeschichte Kubas aufzurollen und blickte dafür über 100 Millionen Jahre in der Geschichte zurück. Während das Eiland aus dem Pazifik in die Karibik driftete, stiegen immer mehr Pioniere zu. Sie alle haben die Insel zu dem gemacht, was sie heute ist - das wilde Juwel der Karibik. Ein Film von Paul Reddish In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Reise mit Erich Pröll