SWR 22:00 bis 01:00 Sonstiges Fastnachtshöhepunkte 2016 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Zwei Wochen vor dem "schmotzigen" Donnerstag beginnt die Fastnacht am Hochrhein mit dem "1. Faißen". In Bad Säckingen wird morgens um sechs die Bevölkerung geweckt und wenig später der Narrenbaum gesetzt. In Laufenburg sind die Narren grenzüberschreitend auf der deutschen und der schweizer Seite aktiv. Höhepunkt sind die unnachahmliche Tschättermusik, die Salmanlandung und das Mehlsuppenessen. In Waldshut sorgen die Geltentrommler mit ihren weiß gemehlten Gesichtern für Stimmung. Sie wecken die Bevölkerung, befreien die Schüler und heizen am Hochrhein ordentlich ein. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fastnachtshöhepunkte 2016