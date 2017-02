ONE 22:15 bis 22:45 Comedyserie Schlawiner Folge: 13 Schau ma mal A, D 2013 Wieder da Merken Das Ehepaar Gundi und Basti steckt mitten im Umzug in ein neues, sehr großes Haus. Zwischen Kisten und Kasten zeigen sich natürlich sofort wieder enorme Unterschiede in der österreichischen und deutschen Lebensmentalität, und zu allem Überfluss steht auch gleich ein neuer Nachbar im Vorgarten. Auch für Engelbert, den Philosophen und Vielschwätzer, wird es Zeit für eine eigene Wohnung, findet jedenfalls sein Wirt Walter. Engelbert sucht natürlich akribisch nach einer plausiblen Lösung...zum Bleiben! Obgleich Maia und Manu kein Paar mehr sind, so wohnen sie doch noch zusammen. Und Manu findet weiter jedes Fettnäpfchen, Maia zu beweisen, wie zuverlässig unzuverlässig er ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gregor Seberg (Engelbert) Angelika Niedetzky (Maia) Michael Ostrowski (Manu) Tobias Ofenbauer (Nikolaus) Alexander Jagsch (Basti) Gerald Votava (Walter) Michael Smulik (Jesus) Originaltitel: Schlawiner Regie: Paul Harather Drehbuch: Christoph Gaunersdorfer, Paul Harather Kamera: Robert Dorner, Marco Zimprich Musik: Matthias Bauer, Bernhard Moshammer, Ulrich Sinn