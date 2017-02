RTL 22:15 bis 22:35 Comedyserie Modern Family Die Liebenden auf dem Holzweg USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es ist Valentinstag und Claire und Phil beschließen, statt wie in den vergangenen 17 Jahren immer zum selben Italiener zu gehen, mal etwas anderes auszuprobieren: Phil hat ein Hotelzimmer gemietet und beide verabreden sich für den Abend in der Hotelbar. Dort wollen sie allerdings nicht als Phil und Claire aufeinandertreffen, sondern treten sich als Clive und Julianna gegenüber. Doch aus ihrem Rollenspiel wird schnell eine Katastrophe, als Claire mit ihrem Trenchcoat in der Rolltreppe hängenbleibt. Dummerweise treffen die beiden in genau diesem Moment auf Arbeitskollegen von Phil und Schulleiter und Mathelehrerin von Luke, die Claire in ihrer misslichen Lage mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen - dabei haben sie keine Ahnung, in welch pikanter Situation sie das Ehepaar Dunphy erwischen: Denn Claire ist unter ihrem Trenchcoat nackt. Für Gloria ist der Valentinstag einer der schönsten "Feiertage" Amerikas. Während sie Jay einen neuen Pullover schenkt, bekommt sie von ihm wunderschöne Diamantohrringe - und zwei Karten für eine Comedyshow. Gloria hatte eigentlich mit damit gerechnet, mit ihrem Liebsten Salsa tanzen zu gehen. Denn mit einer solchen Show kann die feurige Kolumbianerin nichts anfangen. Jay ist hingegen begeistert, doch als der Comedian plötzlich anfängt, sich auf seine Kosten lustig zu machen, versteht Jay plötzlich überhaupt keinen Spaß mehr. Derweil fällt im Hause Tucker-Pritchett der Valentinstag aus. Mitchell ist nervös, denn er bereitet sich nun schon seit Wochen auf sein Plädoyer in einem laufenden Prozess vor und ist sich sicher, dass er damit seinem Mandanten aus der Patsche helfen wird. Leider bekommt es dieser im letzten Augenblick mit der Angst zu tun und bringt Mitchell somit um seinen großen Auftritt vor Gericht. Eine neue Möglichkeit, seine Rede über Gerechtigkeit doch noch zu halten bietet sich jedoch schneller als erwartet, allerdings in etwas anderer Form: Cameron hat zugesagt, dass Manny den Abend mit ihm und Mitchell verbringt, während Gloria und Jay unterwegs sind. Doch auch der Elfjährige ist nicht in romantischer Stimmung: Er hat seiner Angebeteten ein Gedicht geschrieben, doch ein gemeiner Mitschüler hat dieses wiederrum als sein geistiges Eigentum ausgegeben und sitzt nun mit Mannys Herzdame in dessen Lieblingsrestaurant. Cameron und Mitchell sind fassungslos - ausgerechnet am Valentinstag wird ihrem Neffen die Liebe verwehrt. Cameron beschließt, Amor zu spielen, um Manny doch noch zu seinem Glück zu verhelfen - und Mitchell kann endlich sein Ass ausspielen, wenn auch statt vor den Geschworenen, vor einem Milchshake schlürfendem Publikum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron Tucker) Sarah Hyland (Hayley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Michael Alan Spiller Drehbuch: Steven Levitan, Steven Levitan, Christopher Lloyd , Jerry Collins Kamera: James R. Bagdonas Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 12