Actionfilm Bad Boys - Harte Jungs USA 1995 Nach einer Vorlage von George Gallo Die beiden Cops Mike Lowrey und Marcus Burnett, ein cooler Frauenheld und ein braver Familienvater, haben gerade Heroin im Wert von 100 Millionen Dollar beschlagnahmt. Doch kurz darauf wird der teure Stoff aus der Asservatenkammer des Polizeipäsidiums von Miami gestohlen. Der dreiste Coup ist ein schwerer Schlag für die Drogenfahndung. Die skandalträchtige Abteilung des FBI hat bei den Vorgesetzten einen schlechten Stand, und der Verlust des Heroins hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Binnen 72 Stunden soll der Stoff wiederbeschafft werden, sonst wird der Laden geschlossen. Mike Lowry und Marcus Burnett müssen sich also etwas ausdenken. Mike bittet seine Bekannte, das Call-Girl Max, sich in der Szene umzuhören, sollten auf einmal große Mengen Drogen auftauchen. Kurz darauf wird Max von dem Gangster und kaltblütigen Killer Fouchet, der für den Drogendiebstahl verantwortlich ist, ermordet. Ihre Freundin Julie wird Zeugin der Tat, kann aber entkommen. Julie wendet sich an Mike Lowry. Da der aber gerade nicht im Büro ist und Julie nur mit ihm sprechen will, gibt sich Markus spontan als Mike aus. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, bleibt es bei dem Rollenwechsel. Ab jetzt mimt der brave Familienvater Markus Burnett den Dandy und Ladykiller und zieht in Mikes Luxusapartment, um die einzige Augenzeugin Julie zu beschützen. Markus hingegen muss fortan die Rolle des treusorgenden Familienvaters spielen. Der Rollentausch führt zu jeder Menge Verwirrungen... Schauspieler: Will Smith (Det. Mike Lowrey) Martin Lawrence (Det. Marcus Burnett) Téa Leoni (Julie Mott) Tchéky Karyo (Fouchet) Theresa Randle (Theresa Burnett) Joe Pantoliano (Captain Howard) Nestor Serrano (Detective Sanchez) Originaltitel: Bad Boys Regie: Michael Bay Drehbuch: Michael Barrie, Jim Mulholland, Doug Richardson Kamera: Howard Atherton Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 18