Nick 22:00 bis 22:30 Jugendserie Zoey 101 Mädchenpower USA 2005 Wieder da Merken Zoey Brooks und ihr Bruder Justin sind neu auf der Pacific Coast Academy (P.C.A.), einer Privatschule, die in diesem Schuljahr zum ersten Mal Mädchen aufnimmt. Zoey macht sich rasch mit der neuen Umgebung vertraut und beschließt, im Basketballteam mitzuspielen. Doch außer ihr sind fast nur Jungs in der Mannschaft. Die jungen Herren haben gehörig was dagegen, dass auf einmal Mädchen mitmischen wollen. Besonders ein Junge namens Logan sträubt sich gegen die neuen Mitschülerinnen. Doch Zoey fordert die Jungs zu einem Match heraus. Auch die anderen Mädchen machen mit, und die männliche Dominanz gerät zumindest in sportlicher Hinsicht ziemlich ins Wanken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Kristin Herrera (Dana Cruz) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Matthew Underwood (Logan Reese) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Dan Schneider Musik: Michael Corcoran, Eric Hester