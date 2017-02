RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Zwischen Andrea und Benedikt ist es nach dem Charity-Event zu einem hässlichen Streit gekommen. Betrunken hat Andrea ihrem Frust über Benedikts Verhalten Luft gemacht. Doch mit dem Kater hält am nächsten Morgen auch die Reue Einzug. Für den Familienfrieden entschuldigt sich Andrea und nimmt auch Machtdemonstrationen ihres Mannes widerspruchslos hin. Doch sie hat auch Grund zur Freude. Die Veranstaltung war ein großer finanzieller Erfolg. Geld, das Benedikt dringend benötigt... Nachdem Till ihm unterstellt hat, als trockener Alkoholiker den Belastungen durch Utes behindertes Kind nicht gewachsen zu sein, fürchtet Malte, dass Till vielleicht Recht haben könnte. Als Ute von Maltes Angst erfährt, befürchtet sie wiederum, zu viel von Malte verlangt zu haben. Doch nachdem Malte sich selbst eingehend hinterfragt hat, erteilt er seiner Angst eine Absage. Ganz zur Erleichterung von Ute, in der sich nicht nur freundschaftliche Gefühle für Malte regen. Valentin musste durch eine Nacht auf seinem Zimmerboden erkennen, dass KayC nicht ihn, sondern nur sein Bett wollte. Als Valentin ihr dies auf den Kopf zusagt, gesteht KayC den Rauswurf aus der WG und bittet Valentin, vorerst bei Hubers unterkommen zu können. Doch nachdem Valentin sich bei seiner Mutter für KayC stark gemacht hat, schafft sie es mit ihrer Art, sich diese Chance im Handumdrehen selbst zu versauen. Trotz ihrer Obdachlosigkeit leistet sie sich noch immer den Luxus, wählerisch zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns