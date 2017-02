Sat.1 22:15 bis 23:10 Krimiserie Blindspot Aurora USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Um sich sein Gehalt etwas aufzubessern, liefert der Hacker Bo Kaier, der eigentlich beim Heimatschutz angestellt ist, Gebäudepläne an Kriminelle. Zuletzt hat er die ehemalige CIA-Agentin Elizabeth Gubara mit Informationen versorgt. Sie bringt auf einer Spendengala zwei Menschen um. Ihr Motiv: Rache. Roman und Jane reisen nach Kanada zu einem See, der eng mit "Sandstorm" und Shepherd verbunden ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Luke Mitchell (Roman) Originaltitel: Blindspot Regie: Jeff King Drehbuch: Ryan Johnson, Peter Lalayanis Kamera: David S. Tuttman Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12