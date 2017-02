TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Ermittlerinnen im Einsatz Name: Unbekannt USA 2014 Merken Ein Mann ist auf dem Weg nach Hause und fährt durch eine entlegene Gegend Cincinnatis. Er entdeckt einen großen Gegenstand auf der Fahrbahn. Doch je näher er kommt, umso klarer wird ihm, dass es sich hier um einen Menschen handelt! Er steigt aus und sieht einen Teenager mit blutender Schusswunde vor sich liegen. Der Mann setzt sofort einen Notruf ab, doch das Opfer stirbt an seinen schweren Verletzungen, noch bevor der Krankenwagen eintrifft. Detective Jennifer Mitsch und Kollege Greg Gehring nehmen sofort die Ermittlungen auf. Als sich eine heiße Spur auftut, zieht die Polizistin Jenny Luke und ihren Partner hinzu, um den Fall lösen zu können. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Women of Homicide