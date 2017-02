Hessen 23:00 bis 01:00 Show Lachen bis zum Tusch 2016 D 2016 Untertitel Merken Fastnacht ist die Zeit der großen Witzerzähler, denn zu keiner Jahreszeit sonst wird so viel gelacht wie in der närrischen Zeit. In "Lachen bis zum Tusch" wurden die größten Spaßvögel, die lustigsten Sprücheklopfer und die besten Fastnachter Hessens zusammengebracht, um mit ihnen zusammen die Lachmuskeln aufs Höchste zu beanspruchen. Ein Kracher jagt den nächsten, und gelacht wird natürlich bis zum letzten Tusch. Unter anderen sind dabei Schorsch Eger, Helmut Schad als "Die doofe Nuss", Johannes Scherer, Daphne de Luxe, Frieder Arndt, Ciro Visone, die Schwerdtfegers und Gerda Ballon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Schorsch Eger, Helmut Schad als "Die doofe Nuss", Johannes Scherer, Daphne de Luxe, Frieder Arndt, Ciro Visone, Die Schwerdtfegers, Gerda Ballon Originaltitel: Lachen bis zum Tusch 2016