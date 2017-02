SAT.1 Gold 22:15 bis 00:05 Magazin Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde D 2017 Live 16:9 Merken Juristische Lebensberatung vom Profi: Anwalt Ingo Lenßen steht den TV-Zuschauern kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Bei "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" gibt der Anwalt, der am Bodensee eine eigene Kanzlei führt, unter der Rufnummer 0800 - 9997777 juristische Lebensberatung am Telefon. Ob der Ex-Mann seinen Unterhalt nicht zahlt oder der Vermieter nur Ärger macht oder wenn beim Online-Händler die Ware ausbleibt: Ingo Lenßen kennt sich aus! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde