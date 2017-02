sixx 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Beauty and the Beast No Way Out USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kurz vor ihrer Abreise werden Catherine und Vincent vom DHS am Flughafen festgenommen. Agent Dylan verhört Vincent intensiv und schickt ihn anschließend in ein geheimes Hochsicherheitsgefängnis für Terroristen. Er wird beschuldigt Peter Braxton ermordet zu haben, sowie für andere schreckliche Verbrechen verantwortlich zu sein. Cat, Heather, Tess und J.T. wollen seine Unschuld beweisen, doch alle Bemühungen scheitern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anastasia Barzee (Special Agent Olivia Dylan) Austin Basis (J.T. Forbes) Bernadette Couture (Prison Guard) Elena Khan (Nurse) Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Jay Ryan (Vincent Keller) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: P.J. Pesce Drehbuch: Austin Badgett, Gillian Horvath Kamera: Bruce Chun Altersempfehlung: ab 12