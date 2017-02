Vor dem Kölner Dom vollbringt Martin, ein unscheinbarer Kunsthandwerker, ein vermeintliches Wunder an einer jungen Frau. Daraufhin halten ihn einige für den neuen Messias und folgen ihm. Martins Tochter hält das alles für Humbug und bittet Bloch, ihren Vater aus seiner Traumwelt in die Realität zu holen. Bloch findet heraus, dass Martin den Tod seiner Frau nicht überwunden hat. In Google-Kalender eintragen