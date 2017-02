Disney Channel 22:30 bis 00:10 Drama Suche Mitbewohner, biete Familie USA 2013 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Feuerwehrmann Jeff, muss sich, wegen einer schweren Verletzung am Bein, ein Zimmer im Erdgeschoss mieten. Deshalb zieht er bei der alleinerziehenden Jenny, und ihren beiden Kindern Luke und Elsie, zur Untermiete ein. Die Kinder, fassen schnell Vertrauen zu Jeff, dessen Vater, bei einem Feuerwehreinsatz ums Leben kam. Sie versuchen ihn mit ihrer Mutter zu verkuppeln aber Jenny zögert, weil sie Angst hat, sie und die Kinder könnten durch eine neuerliche Trennung zutiefst verletzt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alison Sweeney (Jenny McLean) Greg Vaughan (Jeff Sinclair) Edward Asner (Chief Buddy) Benjamin Stockham (Luke McLean) Charlotte Labadie (Elsie McLean) Diego Serrano (Guillermo) Dawnn Lewis (Maria) Originaltitel: Two In Regie: Ernie Barbarash Drehbuch: Karen Struck, James T. Buck Musik: Lawrence Shragge