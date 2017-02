Silverline 22:00 bis 23:50 Horrorfilm Housebound NZ 2014 20 40 60 80 100 Merken Was für ein Albtraum: Die rebellische, als Bankräuberin aber dilettantische Kylie wird dazu verdonnert, mit einer elektronischen Fußfessel wieder bei ihrer Mutter ins Haus einzuziehen. Dass sich das alte Gemäuer als Spukhaus herausstellt und die Geister besonderes Interesse an Kylie zeigen, macht die Sache nicht gerade besser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgana O'Reilly (Kylie Bucknell) Rima Te Wiata (Miriam Bucknell) Glen-Paul Waru (Amos) Ross Harper (Graeme) Cameron Rhodes (Dennis) Ryan Lampp (Eugene) Mick Innes (Kraglund) Originaltitel: Housebound Regie: Gerard Johnstone Drehbuch: Gerard Johnstone Musik: Mahuia Bridgman-Cooper Altersempfehlung: ab 16