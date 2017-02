ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter GB 2006 Stereo 16:9 Merken Hattusa war die Hauptstadt des Hethiter-Reiches und liegt 150 Kilometer östlich des heutigen Ankara. 1906 brach der Gelehrte Hugo Winckler zu einer Expedition nach Bogazköy auf. Jahrzehnte zuvor hatte ein französischer Archäologe die Ruinenstadt entdeckt. Nachdem 1893 Tontafeln von Bogazköy in die Hände europäischer Wissenschaftler gelangten, geriet der Ort ins Visier der Forschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Cities Of The Ancients Regie: Martin Wilson