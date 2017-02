RTL Crime 22:40 bis 23:30 Actionserie Transporter - Die Serie Die Diva CDN, F, USA, D 2014 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 6: Frank soll die berühmte Sängerin Ferrara McIntyre sicher zu ihren Konzerten bringen und wieder in ihr Nobelhotel zurück bringen. Plötzlich taucht bei einer ihrer Fahrten ein Motorradfahrer auf, der das Feuer auf sie eröffnet. Es ist klar, dass die neue Mission einen gefährlicheren Hintergrund hat als gedacht. Am nächsten Tag erhält Ferrara eine weitere Drohung. Doch sie lässt sich nicht beirren und sich von Frank zu ihrem nächsten Auftritt fahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Vance (Frank Martin) Violante Placido (Caterina Boldieu) Mark Rendall (Jules Faroux) Mantas Ceskauskas (Paparazzo) Kevin Clarke (Doctor) Karl Collins (Jerome Knight) Lucia Edwards (Beautiful Woman) Originaltitel: The Transporter Regie: Stefan Pleszczynski Drehbuch: Smita Bhide Musik: Nathaniel Méchaly Altersempfehlung: ab 16