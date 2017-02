Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokumentation Alaskan Bush People Entlassen in die Wildnis USA 2016 Stereo 16:9 Merken Einer für alle, alle für einen: Das war schon immer das Lebensmotto der Browns, und Schicksalsschläge haben die Einsiedler in der Vergangenheit nur noch stärker gemacht. Deshalb lässt sich die neunköpfige Familie auch von den jüngsten Ereignissen nicht unterkriegen. Während Billy und Bam in Juneau ihre Strafe absitzen, nutzt der Rest des "Wolfsrudels" die Zeit in der Stadt so sinnvoll wie möglich - zum Beispiel für einen Zahnarztbesuch. Und nach 30 Tagen ist es dann endlich soweit: Die Abenteurer sind wieder vereint und kehren gemeinsam in die Wildnis zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Regie: Allison Kagan