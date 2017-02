Sky Cinema Hits 23:05 bis 01:45 Drama There Will Be Blood USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kalifornien, 1898: Mit enormem Ehrgeiz avanciert Goldgräber Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) zum Öl-Tycoon. Als er den fanatischen Laienprediger Eli (Paul Dano) und seine Gemeinde um wertvolles Land betrügt, beginnt sich das Blatt zu wenden. Der skrupellose Selfmade-Man und Plainview werden zu Todfeinden, das Ölfeld zu ihrem Schicksal. - Oscarprämiertes Meisterwerk um Gier und Moral. Herausragend gefilmt, mit erstklassigem Ensemble und hypnotischem Soundtrack. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Day-Lewis (Daniel Plainview) Paul Dano (Paul Sunday / Eli Sunday) Kevin J. O'Connor (Henry) Ciarán Hinds (Fletcher) Barry Del Sherman (H.B. Ailman) Dillon Freasier (HW) Paul F. Tompkins (Prescott) Originaltitel: There Will Be Blood Regie: Paul Thomas Anderson Drehbuch: Paul Thomas Anderson Kamera: Robert Elswit Musik: Jonny Greenwood Altersempfehlung: ab 12