Dokumentation Indochina - Krieg um Vietnam Als die Amerikaner kamen GB 2009 1. Staffel, Folge 2: Der Vietnamkrieg war einer der blutigsten Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert. Was in den 1950er Jahren mit einigen Tausend "Beratern" der Special Forces beginnt, wird zu einer halben Million amerikanischer Truppen, die zusammen mit der Südhälfte Vietnams versuchen, die Guerilla-Armee des Nordens in Schach zu halten - den Vietcong. Schließlich müssen die Vereinigten Staaten ihre Politik in Frage stellen. Bis 1973 haben alle US-Streitkräfte Vietnam verlassen. Der Süden kämpft weiter, doch unterliegt er bald dem Norden. Für die Völker Indochinas ist das Trauma aber noch lange nicht vorbei. Originaltitel: Indochina - Krieg um Vietnam