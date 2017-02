Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins) instruiert Bernard (Jeffrey Wright) darüber, wie er mit Theresa fortfahren soll. Android Maeve (Thandie Newton) erpresst von den Labor-Mitarbeitern Informationen mit deren Hilfe sie sich von ihrem Leben als Host in Westworld befreien will. - In einem Wildwest-Freizeitpark der Zukunft werden Androiden zur Gefahr: spektakuläre Sci-Fi-Serie nach einer Story von Michael Crichton ("Jurassic Park"). In Google-Kalender eintragen