Beate Uhse TV 22:00 bis 22:30 Erotik The Sex Factor Heiße Nummern USA 2017 Stereo 16:9 Merken In der Castingshow "The Sex Factor" treten jeweils acht Frauen und Männer zur Wahl des besten Nachwuchs-Sexstars an. Das Publikum entscheidet darüber, wer eine Runde weiterkommt. Eine fachkundige Jury bewertet zudem das Dargebotene aus Profisicht. Zum Finale stehen schließlich sowohl eine Siegerin als auch ein Sieger fest, die sich über einen gewinn von insgesamt 1 Millionen US-Dollar sowie einen Filmdreh mit Sexprofi Bella Knox freuen dürfen. In Google-Kalender eintragen Regie: Buddy Ruben Altersempfehlung: ab 18