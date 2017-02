TNT-Serie 22:20 bis 23:10 Krimiserie The Closer Tödliches Ritual USA 2006 16:9 Merken Als Fischer im Hafen von Los Angeles die stark verwesten Leichen von einer Mutter und deren jungen Tochter finden, übernehmen Brenda und ihre Kollegen den Fall. Obwohl die ersten Hinweise auf einen rituellen Selbstmord hindeuten, glaubt Brenda nicht an diese Version der Ereignisse. Ihr Instinkt verrät ihr, dass hinter den tragischen Todesfällen etwas ganz anderes stecken muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Anthony John Denison (Lieutenant Andy Flynn) Robert Gossett (Captain Taylor) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Rick Wallace Drehbuch: James Duff, Mike Berchem Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12