National Geographic People 22:30 bis 23:20 Dokumentation Last Man Standing Der Ringkampf der Samo GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken In Nyon, im Herzen Burkina Fasos, bricht für etwa 300 Samo die Erntezeit an. Den Männern wird zur Begrüßung ein spezielles Wasser gereicht eher Feuer- als Leitungswasser. Sechs Tage später steht bereits der Wettbewerb an als Teil von Team Nyon müssen die Männer beim größten regionalen Ringkampf der Samo antreten und sich gegen Mitstreiter aus allen Ecken des Landes behaupten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralf Little (Himself - Narrator) Wole Adesomoye (Himself) Jarvis Albury (Himself) Edward Donati (Himself) Jeremy James (Himself) Joseph Ricely (Himself) Murray Smith (Himself) Originaltitel: Last Man Standing Regie: Tim Dunn Musik: Ty Unwin