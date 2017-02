ARTE 22:30 bis 23:15 Krimiserie Lava ISL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Helgi Runarsson aus Reykjavik ermittelt im Mordfall auf Snæfellsnes. Der ermordete Bankier Björn Sveinsson wurde von einer guten Bekannten, der Hotelbesitzerin Audur, gefunden. Gemeinsam mit Sveinsson und dessen Schwager Ari war sie in ein kriminelles Insider-Geschäft verwickelt. Als Helgi Ari ermordet vor seinem brennenden Auto findet, wird ihm klar, dass ihn die Motorradbande "Shadow Riders" auf dem Gewissen hat. Alles passt, doch dem Kommissar fehlen die Beweise, um deren "Captain" dingfest zu machen. Helgi wird von einem anonymen Anrufer massiv bedroht und aufgefordert, die Ermittlungen in dem Fall einzustellen. Als der Kommissar seine Exfrau verständigen will, haben Unbekannte bereits seine Tochter entführt. Seine Kollegin Gréta ist währenddessen im Alleingang unterwegs. Sie versucht, von einem Mitglied der "Shadow Riders" Informationen zu erpressen, und gerät dabei beinahe in die Fänge der gefährlichen Gang. Die Laboruntersuchungen können nachweisen, dass auf dem Ring des "Captains" tatsächlich DNA-Spuren des Mordopfers Sveinsson sind. Helgi beginnt, die Arbeit des pensionierten Polizisten Egill ernst zu nehmen. In einer Videobotschaft kann dieser den Aufenthaltsort von Helgis Tochter erkennen. Helgi nimmt gemeinsam mit Gréta die Verfolgung auf. Können sie seine Tochter noch rechtzeitig retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Hlynur Haraldsson (Helgi) Heiða Rún Sigurðardóttir (Gréta) Joi Johannsson (Gísli) Sólveig Arnarsdóttir (Elín) Originaltitel: Lava Regie: Reynir Lyngdal Drehbuch: Sveinbjörn I. Baldvinsson Kamera: Vídir Sigurdsson Musik: Atli Örvarsson